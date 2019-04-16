兩款柴油車無預警降速 馬自達5/6第2次召回

2019-04-16 19:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕馬自達（Mazda）在台灣的兩款柴油車Mazda CX-5、Mazda 6，先前發生冷卻水外溢、無預警降速，影響行車安全，且有36輛經召回改正後仍再發生冷卻水外溢問題；交通部今表示，馬自達公司已回復預計今年5月6日重新辦理召回改正作業。

交通部表示，車輛安全審驗中心依「汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法」，針對馬自達兩款車進行安全性分析，認定馬自達公司未有相關設計避免此情況發生，有未具符合專業水準可合理期待的安全性情形，建議馬自達公司主動依召回辦法規定重新辦理召回，並應詳實再次確認並擔保其召回改正有效性。

交通部表示，經馬自達公司及日本原廠分析確認，因現行召回改正所執行冷卻水通路加壓作業方式，未能完全檢測出汽缸床墊片密封性是否已下降問題導致，且該墊片密封性下降問題，是因在外氣溫度高情況下，當引擎持續處於低轉速高負荷的行駛模式，引擎溫度就會升高，使得燃油燃燒時產生高壓力狀態，造成氣缸墊片本身具有的彈簧特性產生變化，導致氣缸墊片密封性能下降。日前已發函建議馬自達公司，主動依召回改正管理辦法規定重新辦理召回，經車安中心審查後函報本部核定後執行，並建議馬自達公司應確認及擔保其有效性。

另外，針對民眾訴求要終身保固、退車或原價購車等，交通部表示，雖涉及消費爭議處理，但將另再邀集馬自達公司、車主代表、車安中心及行政院消保處、經濟部等一同討論確認。至於車主另反映柴油引擎機油泵鍊條斷裂，及排氣壓力感知器等故障情況，車安中心已另案辦理彙整判斷分析作業中，交通部將等車安中心分析意見送部後，另再向車主說明。

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