馬自達柴油車引擎無預警降速 黃國昌批交通部無作為

2019-04-03 15:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕馬自達（Mazda）在台灣的柴油車，先前發生引擎過熱、無預警降速，影響行車安全；去年底馬自達召回車輛改正，更新引擎控制程式後，許多車主還是發現車輛仍有失速情況。立法委員黃國昌今至交通委員會質詢時表示，車主跟交通部反應1年多沒有作為，今年1月包圍交通部抗議，才終於等到交通部要求車安中心做安全性分析，但結果卻是「引擎運作安全與否，非現在車輛安全法規規範範疇」，要求交通部兩週內與車主面對面說明處理情況。

黃國昌表示，2018年8月BMW車款發生32起以上引擎起火事件，同年8月韓國國土交通部命BMW召回檢修，並主動啟動調查小組，12月24日召開記者會，認定BMW有刻意隱瞞，蓄意推遲召回，對BMW開罰112億韓元，並追究刑事責任，保障他們消費者權益與駕駛安全。但在台灣，2017年台灣有1萬多名買了馬自達車子，發生引擎過熱、故障失速，跟交通部陳情反應都無效，他已收到數百份陳情書；且去年召回還繼續發生同樣問題，根本就是讓消費者引擎出事，自己回家燒香拜拜。

交通部表示，車安中心安全性分析主要有4個面向，包含車子安全性是否符合合理期待、有無違反汽車安全法令、有無其他安全瑕疵、國外同車款有無召回等。黃國昌所講，非現在車輛安全法規規範範疇，交通部說，那是車安中心針對有無違反汽車安全法令所做結論，因為現行法令確實未針對引擎運作去做檢測，國外也是如此；但第一點的結論就有說不符合對車輛安全合理期待，最慢下週就會依照分析報告結論，發文給馬自達公司，要求盡速研擬第二次召回改正計畫書給交通部。

交通部表示，去年底馬自達公司針對這幾款柴油車共1萬1459輛，陸續辦理召回改正計畫，現在已完成7000餘輛，但有逾20輛車還有發生相同問題；這就代表第一次召回改正措施，可能未將問題完全改正，所以要求提第2次召回改正計畫時，要將所有車輛再重新召回改正。另外，若馬自達公司不願召回改正，交通部就會啟動安全性調查，確認有問題就會要求馬自達公司一定時間內完成召回，未完成就可依公路法處30萬至150萬元罰鍰。

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