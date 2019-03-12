馬自達柴油車老出包！車主連環砲轟 車商承諾二度召回

2019-03-12 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕馬自達（Mazda）在台灣的柴油車，先前發生引擎過熱、無預警降速，影響行車安全，去年底馬自達召修後問題仍沒解決，近百位車主組自救會，於今（12）日開車包圍交通部抗議。交通部車安中心今舉辦討論會，台灣馬自達代表承諾會對此再提改正方法，進行二度召回。

據《蘋果》報導，車安中心邀請專家代表、車主及台灣馬自達進行會議討論，馬自達也請來日本廠方技術代表到場。SKYACTIV-D 2.2L柴油引擎車款車主不斷砲轟問題召修後沒有改善，並質疑機油幫浦鏈條斷裂，會造成無預警失速、煞車失靈等狀況是車款設計有問題。處理過程中，馬自達廠方還要車主簽下保密條款，不得對外說明才能進行維修，令車主認為根本就是為了掩蓋。

對此，台灣馬自達代表承諾會再提出改正方法，並在嚴格的測試後找出解決辦法，再進行第二次的召修，不過卻未承諾確切時間。台灣馬自達後來又強調，這並非第二次召回行動，仍是處理同一水箱水噴發瑕疵，確有接獲部分車主稱召修後仍未解決，現也正在研究解決方法，但暫無法確認實施確切時間。

相關報導

車子頻出包 百餘位馬自達車主今包圍交通部抗議

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/