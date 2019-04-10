柴油車無預警降速 馬自達今回函交通部最慢5月第2次召回

2019-04-10 12:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕馬自達（Mazda）在台灣的柴油車，先前發生引擎過熱、無預警降速，影響行車安全；去年底馬自達進行召回車輛改正，更新引擎控制程式後，許多車主還是發現車輛仍有降速情況。經過車主抗議及立法委員質詢，交通部於4月8日已發函給馬自達公司，要求它們重新辦理第二次召回；馬自達公司已於今日回函給交通部，表達願意提報改正計畫，進行第二次改正，預計本月就會將計畫提報給交通部，最慢5月就會進行第二次召回改正。

交通部表示，車輛安全審驗中心今年針對馬自達兩款車進行安全性分析，包含車子安全性是否符合合理期待、有無違反汽車安全法令、有無其他安全瑕疵、國外同車款有無召回等。確認車輛冷卻液外漏、車輛無預警降速，確實不符合對車輛安全合理期待。因此，已於本週一依照分析報告結論，發文給馬自達公司，要求盡速研擬第二次召回改正計畫書給交通部。

交通部路政司長陳文瑞表示，去年底馬自達公司針對這幾款柴油車共1萬1459輛，陸續辦理召回改正計畫，現在已完成7000餘輛，但有逾30輛車還有發生相同問題；這就代表第一次召回改正措施，可能未將問題完全改正。因此，第二次召回改正計畫時，會將要所有車輛再重新召回改正。

交通部表示，今日已收到馬自達公司回函，表達願意提報第二次召回改正計畫，預計4月底前就回提出，後續交通部會將馬自達所提改正計畫，交由車安中心進行審核，沒問題後就會由馬自達公司辦理第二次召回，預計馬自達最慢5月就會辦理第二次召回改正。

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