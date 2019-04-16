全球瘋黑洞 台灣團隊最年輕觀測員僅23歲

2019-04-16 14:28

［記者黃旭磊／高雄報導］全球首次拍到「黑洞」影像，台灣團隊錢玟澤（23歲）為最年輕觀測員，於格陵蘭躲北極熊堅守崗位。

世界各地8座電波望遠鏡共同拍下Powehi黑洞，成員中山大學物理系畢業生錢玟澤仍在格陵蘭Thule美國空軍基地，使用中央研究院天文所格陵蘭望遠鏡（Greenland Telescope，GLT）執行事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，EHT）觀測計畫；錢玟澤說，24小時待命守候，還提防熊出沒。

錢玟澤表示，北極天候險峻，生活條件極差，控制室附近沒廁所，如廁須頂著攝氏零下20到零下30度低溫，到室外就地處理，隨身攜帶防熊噴霧劑、否則會有生命危險。

8年前，錢玟澤指導教授郭政育投入黑洞觀測計畫，隨恩師加入團隊，使用4種程式語言探勘資料、分析數據，處理天文物理問題。

郭政育回憶，10年前應中研院院士賀曾樸邀請參與計畫，最初不被看好，當時要找到拍攝黑洞影像望遠鏡，實際上不可行，必須具備擁像地球一樣大口徑才能捕捉。

EHT團隊集合散布世界各地頂尖望遠鏡，運用「特長基線干涉技術」（Very-long-baseline Interferometry，VLBI），同時觀測黑洞某個方位，再將數據拼湊起來，成為世人所知黑洞首拍影像。

「從事天文研究孤獨，卻是人類心靈偉大探險！」錢玟澤有感而發，慶幸年輕就能在頂尖團隊內薰習，也期待台灣有更多學子投入。

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