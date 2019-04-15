台南捷運 議員提主張：放棄綠線、延伸藍線到歸仁、關廟

2019-04-15 11:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通局今天赴市議會進行業務工作報告，針對目前規劃中的台南先進運輸系統（捷運）優先路網，多位議員主張延伸至歸仁、關廟。至於，行經市中心的綠線，地方既然有反對的聲音，無黨籍市議員許又仁建議乾脆放棄綠線的規劃，以獲取民意的支持，避免影響台南捷運的興建。

許又仁說，交通局目前正在各區舉辦台南先進運輸系統的說明會，目前藍、紅線的路線應該大致與規劃的路線差不多，他建議藍線延伸線應該延伸到歸仁、關廟，而不是只是到台南高鐵站。至於，綠線行走何路線既然還未確定，他建議就先不列入路線。

他表示，建議交通局對綠線應有所調整，讓民意支持捷運，甚至綠線乾脆放棄，以避免民眾抗爭。他說，藍線有可能是促成台南捷運成功的第一條路線，捷運是一條一條蓋，藍線先做可以形成台南捷運好的結果，如果綠線先做，後續就很難推動。

交通局長林炎成表示，綠線是經過府城市區，人口最密集、最會塞車，也最需要捷運的地方。目前各區舉辦的說明會只是初期的說明會，主要是傾聽民意，讓市民了解台南到底有無需要捷運，至於後續路線要怎麼規劃，甚至要採用何種系統，後續都會有一個完整的規劃。

民進黨議員郭鴻儀、無黨籍議員杜素吟也建議，藍線延伸線應該延伸到歸仁、關廟，並詢問是否會把它納入可行性研究。捷運處長秦繼孔則應允會列入可行性研究。

南市先進運輸系統包括藍線一期、綠線、藍線延伸線及紅線，總工程經費780.4億元，中央補助426.26億元，地方自籌354.14億元。其中，藍線一期因較無爭議，進度最快，已完成可行性評估，並獲行政院核定。

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