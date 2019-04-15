4/15 各報重點新聞一覽

2019-04-15 06:36

自由時報

全國教師逾25萬 教學不力 一年只停、解聘12人

全國有逾二十五萬名教師，但每年被停聘、不續聘及解聘不適任老師僅約七十多人，一○六學年因教學不力而被停聘、不續聘或解聘更僅十二人，多數換校仍執教鞭，長期引發爭議。為加強不適任教師處理，自民國八十四年實施已二十四年的教師法，今日將於立法院教育委員會首次針對不適任教師處理機制進行修法。

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被喵星人咬傷 傷口化膿 險敗血截肢

被喵星人咬到竟這麼嚴重！四十八歲女子上個月被愛貓咬傷右手中指，深及骨頭，貓兒口水中的巴斯德氏桿菌，導致她發燒、傷口紅腫化膿，甚至引發骨髓炎。醫師警告，貓犬口水中常含有巴斯德氏桿菌，當人被貓狗咬傷時，傷口會腫脹化膿，可能引發蜂窩性組織炎；而貓的犬齒細尖，恐深及肌肉或骨頭，引發骨髓炎，甚至可能引發敗血症及截肢的危險。

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恐怖老情人 全天GPS監控美魔女小三

六十多歲張姓大地主有錢有閒，結交陳姓美魔女成為他的小三，陸續花了兩百多萬元滿足對方，未料陳女仍要和他分手，也不理會他的還錢要求，張男憤而在陳女座車下方暗裝ＧＰＳ衛星定位系統，全天候監控陳女行蹤，包括陳女有沒有上班、到哪裡旅遊等全被張男掌握；陳女獲悉後坐立難安，控告對方妨害秘密罪，新竹地檢署將張男起訴。

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蘋果日報

人均GDP 星國逾6萬美元 台僅2.5萬 學者：產業外移、國際化不夠、薪資偏低 台灣困境

韓國瑜批「3個台大法律系總統搞殘台灣經濟」，學者認為有失公允，2000年前後國際局勢變化很大，套句央行前總裁彭淮南的話「台灣是艘小船」，國際一有風浪，台灣就會跟著波動，加上「經濟小鮮肉」崛起，台灣成長幅度無法相比；但學者也提醒，台灣產業外移嚴重，服務業薪資偏低、國際化不夠，確實面臨很大困境。

蔡陣營嗆賴：誠信竟有「效期」 蔡英文賴清德爭初選 互轟火力變強

民進黨總統初選蔡賴之爭愈演愈烈，前閣揆賴清德公開喊話，希望總統蔡英文停止網軍攻擊他，並要蔡公開支持贏得民進黨初選的人。蔡昨強硬回應，攻擊她的人遠多於批評賴清德的人，並對賴喊話，若希望得到支持，必須先證明他可被支持、可被信賴，並提醒作為一個政治人物、領導國家，誠信是最基本的條件。蔡幕僚並質問賴當閣揆時是否就想當總統，誠信有有效期限？顯示雙方關係已決裂開戰。

聯合報

口蹄疫拔針 「豬」事仍告急

一九九七年口蹄疫疫情重創台灣養豬業，一夕間失去日本最大豬肉進口國地位。廿二年過去，台灣豬隻與偶蹄動物在去年全面「拔針」，台灣可望在今年七月成為口蹄疫非疫區。然而，隨著口蹄疫出口解禁在即，台灣養豬產業卻面臨另一波更強大的威脅，那就是來自中國大陸的非洲豬瘟。專家直言，台灣淪為非洲豬瘟疫區，「只是時間早晚的問題」。農委會防檢局前局長黃㯖昌坦言：「我們口蹄疫拔針，大家以為就可以外銷，但那是錯的，因為目前我們還是典型豬瘟疫區，所以即使口蹄疫拔針，我們還有其他疫情要處理，還是很難外銷。」

韓國瑜批3台大法律總統 搞殘台灣經濟

高雄市長韓國瑜訪美掀起「韓流」旋風，面對媒體問他對韓流現象看法時表示，韓流只是一代名詞，關鍵是人心思變，過去三屆中華民國總統都是台大法律系高材生，「三個台大法律系總統幹完，台灣經濟和競爭力基本上已經殘廢了」。

中國時報

蘇揆口中的恐怖分子 民進黨竟要李毅代傳話國台辦 中央軍委

日前遭移民署驅離的大陸旅美學者李毅教授，14日在上海接受《旺報》專訪時指出，他在2017年5月與時任民進黨中國事務部副主任林琮盛會面、商談兩岸關係時，一切都照民進黨要求，會談文字紀錄也由民進黨經過「一天一夜」「修改」才對外發表，並將林的名片轉交國台辦及中央軍委對台部門參考，成為當時兩岸官方沒有聯絡渠道下、民進黨向大陸的放話管道。李毅直言，現在民進黨「政治壓力很大」，只能打「李毅牌」。

陸機飛越海峽中線 至少6路徑

軍方人士透露，大陸殲11戰機在3月底穿越海峽中線，是刻意而為，加上大陸國台辦發言人馬曉光曾公開表示，「這是解放軍年度訓練計畫內的正常安排。」，我方研判陸機還會再越中線，陸機飛越中線，至少另有5種路徑，3月底飛的路徑，是距離本島較遠的飛法。

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