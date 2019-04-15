被喵星人咬傷 傷口化膿 險敗血截肢

2019-04-15

傷口深及骨頭 引發骨髓炎

〔記者方志賢／高雄報導〕被喵星人咬到竟這麼嚴重！四十八歲女子上個月被愛貓咬傷右手中指，深及骨頭，貓兒口水中的巴斯德氏桿菌，導致她發燒、傷口紅腫化膿，甚至引發骨髓炎。醫師警告，貓犬口水中常含有巴斯德氏桿菌，當人被貓狗咬傷時，傷口會腫脹化膿，可能引發蜂窩性組織炎；而貓的犬齒細尖，恐深及肌肉或骨頭，引發骨髓炎，甚至可能引發敗血症及截肢的危險。

貓犬口水 含巴斯德氏桿菌

收治病例的高雄健仁醫院副院長、感染科主任王堯指出，這名女子熱愛貓、狗，養了一窩貓犬，上個月她抱起小貓，貓兒冷不防地朝她右手中指關節猛咬一口，因傷口不大，用清水沖洗後，就不以為意。

未料三小時後，女子發燒、傷口紅腫疼痛，趕緊急診，經感染科醫師評估後做血液培養，並收治住院。後來她因傷口疼痛加劇且發炎、化膿，兩天後經醫師切開傷口引流及清創，同時做傷口細菌培養，證實她遭巴斯德氏桿菌感染。

患者住院十天後，傷口已癒合，但中指關節僵硬，研判引發慢性骨髓炎，出院後仍須服用抗生素約兩、三個月，加上復健，應可恢復正常功能。

醫：被貓犬咬傷 應速就醫

高雄小港醫院感染控制室主任張科強調，多年前也曾發生痛風關節炎患者，讓家中愛犬舔傷口，因患者免疫力不佳，小狗口中的巴斯德氏桿菌從傷口入侵，竟導致患者敗血症而身亡。

他提醒民眾，身體若有傷口，要避免被貓犬舔，尤其免疫力不佳或長期服用類固醇的人，民眾被貓犬咬傷則應就醫，絕對不要輕忽。

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