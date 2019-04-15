恐怖老情人 全天GPS監控美魔女小三

2019-04-15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕六十多歲張姓大地主有錢有閒，結交陳姓美魔女成為他的小三，陸續花了兩百多萬元滿足對方，未料陳女仍要和他分手，也不理會他的還錢要求，張男憤而在陳女座車下方暗裝ＧＰＳ衛星定位系統，全天候監控陳女行蹤，包括陳女有沒有上班、到哪裡旅遊等全被張男掌握；陳女獲悉後坐立難安，控告對方妨害秘密罪，新竹地檢署將張男起訴。

60歲大地主 拿錢供養年過50小三

檢警追查，住在桃園的張男擁有多筆房地產，家境富裕，個性十分自我，曾經家暴妻子，以及違反保護令再度對妻子動粗，被桃園地院判刑。但張男依然故我，甚至在外養小三陳女。

年過五十的陳女因保養得宜，追求者眾，張男採取金錢攻勢，大方拿錢出來供養陳女，沒想到陳女兩年前仍棄他而去，張男氣得偷偷在陳女車上裝ＧＰＳ。

女方提分手 他想要回200萬元遭拒

張男不僅全天候監控陳女，還忍不住傳簡訊給陳女：「去南投玩，就有錢吼？」陳女納悶張男怎會知道她跟人出遊？一度以為是在套她的話，未多理會。

張男也把監控陳女的事告訴兩人共同的朋友阿威。張男去年八月陸續跟阿威說，某天陳女沒出門上班，還在睡覺，可能帶男人回家，或是說「她現在出門了，你相信我」等，不止一次炫耀知道陳女的行蹤。經阿威詢問，張傳衛星定位圖給阿威看，得知張男用ＧＰＳ監控陳女。

怒在女方汽車裝ＧＰＳ 挨告起訴

阿威覺得張男太過分，決定告訴陳女，陳女原本不信，還說不可能，直到阿威轉傳張男截圖給他的八張衛星定位圖，陳女一看大驚失色，才知自己的一舉一動全被恐怖老情人張男掌握。

張男得知事情曝光，一度去陳女住處敲門示弱：「我錯了，有什麼事我們好好談，妳想怎樣都可以，要我下跪磕頭都可以！」陳女不接受，將座車送廠檢查，果然在車底排氣管旁找到ＧＰＳ定位器，報警提告。

張男到案辯稱，想要回先前給陳女的兩百萬元，陳女卻回嗆：「我要搬家，搬到你找不到我的地方！」他氣憤至極，才偷裝ＧＰＳ監控對方。

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