南庄高山桂竹筍產季到了 筍農盼春雨解渴增產量

2019-04-14 16:48

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣南庄鄉桂竹筍肉厚清甜，每逢產季總吸引許多老饕遠道而來搶購，而今年3月雖有春雨滋潤，使得桂竹筍得以如期採收上市，但今年又逢暖冬現象，使得後續供貨出現變數，南庄鄉農會表示，期盼未來雨季解渴，農會也會持續觀察並調節供應，目標穩定銷量，並使筍農維持穩定收入。

南庄鄉桂竹筍主要產區於鹿山、鹿湖等海拔700公尺以上山區，由於當地日夜溫差大，因此南庄桂竹筍筍肉厚實又脆口，更有平地桂竹筍所品嘗不到的清甜香氣，使得每年進入產季後，南庄桂竹筍深受老饕青睞，經常供不應求。

南庄鄉農會表示，全鄉桂竹筍年產量約40萬斤，但去年受氣候影響，加上山區聯外道路中斷，使得去年產量不到20萬斤，探至20年來最低，所幸今年春雨也來得正是時候，讓桂竹筍得以如期上市，農會的保證收購價最低每斤14元。

但農會總幹事陳乾安說，由於今年暖冬，山上竹筍尚稀稀落落未完全長大，但氣象預報近期將會降溫、下雨，可望對竹筍生長有所助益，農會也會持續觀察，在確保品質不受影響前提下穩定供貨。

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