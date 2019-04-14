疑以自費達文西手術A健保3.5億 台大、長庚均上榜

2019-04-14 12:27

〔記者林惠琴／台北報導〕達文西手術是近年醫療趨勢，但衛福部健保署經大數據分析發現，部分醫療院所涉及疑似申報異常共7810件，金額高達3.55億元，手法疑似一方面向民眾收取達文西手術自費費用，另一方面又向健保以腹腔鏡手術名義申報給付，以台北醫學大學附設醫院件數最多，但林口長庚醫院、台大醫院也榜上有名。

健保署副署長蔡淑鈴今日上午表示，達文西手術除了攝護腺癌根除性攝護腺切除術等相關手術可向健保申報給付，並向病人收取健保給付的差額外，其他達文西手術經科技評估的結果，療效與安全與腹腔鏡手術相近，且價格過於昂貴，因此至今仍屬於自費。

蔡淑鈴指出，健保署最近取得達文西公司全國手術案件數，並進一步比對 申報健保給付的案件，結果發現有異常情況，但涉及醫療專業，每個手術都有個案的複雜性，很難從申報資料釐清，已於4月12日請醫院自行清查再回報結果，屆時將視此結果決定後續處理。

健保署統計，從2015年3月至今年2月，疑似異常申報案件共7810件，費用高達3.55億元，前5名的醫療院所依序是台北醫學大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、林口長庚醫院、雙和醫院、台大醫院；其中醫學中心約占4000多件、區域醫院約占3000多件；若以科別來說，則是婦產科、泌尿科占比41%最高。

不過，也有醫界人士認為，可能涉及醫療院所的認知不同，因為醫療院所認為是執行腹腔鏡手術，但是手術進行過程也要運用達文西機器手臂，因此加收這一部分的手術費用，認為健保署應該解釋清楚規定，並協商一個合理的給付方式。

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