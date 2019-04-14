靠達文西手術兩頭賺？ 健保署清查發現北醫附醫異常最多

2019-04-14 00:09

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署透過大數據發現，部分醫院執行達文西手術，出現「疑似申報異常」的現象，疑似一方面向患者收取自費數10萬元，另一方面卻又以腹腔鏡手術名義申報健保給付，可能涉及「兩頭賺」的案件高達7810件、3.5億元，其中又以台北醫學大學附設醫院最多。

健保署調查全國19家醫學中心，初步發現有12家醫學中心1年達文西手術逾200例，其中，5家醫院超過2成疑似申報異常。

健保署長李伯璋證實，已行文給各醫院要求「自首」，若有執行達文西手術向患者收取自費的同時，也用其他手術名義申請健保給付，必須於4月19日前列冊回覆，若未自首，後續被查出不實申報，將罰款10倍或停止特約3個月至半年，強調一切會依法行政。

李伯璋指出，從數據上來看，北醫附醫號稱亞洲達文西手術經驗最豐富，但以達文西手術申報件數卻掛零，進一步分析發現，出現執行子宮肌瘤切除等手術時，有一邊向病人收取自費，一邊又向健保申報腹腔鏡手術給付的情形，更令人憂心的是，這種情形不只發生在北醫體系。

健保署統計，2015年3月至今年2月，共計有7810件類似的疑似申報異常案件，以北醫附醫2144件最多，共計約1.02億元，尤其又以婦產科1511件、0.72億元占比最高。

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