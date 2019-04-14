白沙屯媽祖行程飄忽 今晚是否遇大甲媽受矚目

2019-04-14 10:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖遶境回鑾行程，今天清晨從埤頭合興宮起駕，沿彰水路來到溪湖鎮，整個市區為之沸騰，數千人等在鎮內信仰中心福安宮，但鑾轎卻「過門而不入」，媽祖反而選擇較小的廟休息或停駕。

媽祖離開溪湖後往埔鹽而去，今晚究竟是停駕鹿港鎮或彰化市，受人矚目，因為今晚大甲媽也會在彰化市遶境及駐駕，兩后是否相縫，成為民間熱議的話題。

白沙屯上午9點進入溪湖市區後行跡飄忽，上千信徒認定一定會駐駕信仰中心福安宮，老早就在廟前等待相迎。

但媽祖鑾轎「過門而不入」，僅對廟門作一次「衝廟」的致意，隨即往廟旁彰135線而去，媽祖選擇距離福安宮不到1公里的奉天宮休息，眾信徒全部傻眼，緊急再往奉天宮而去。

白沙屯鑾轎在溪湖市區把信徒耍得團團轉，近1小時的時間，市區交通完全打結。

出溪湖鎮後媽祖鑾轎往埔鹽鄉而去，後續究竟是往彰化市而去，或往海線鹿港，大家議論紛紛，因為今晚大甲媽也駐駕彰化市，兩后若遶境相遇，25萬人口的彰化市勢必完全打結，而維持秩序的警方也嚴陣以待。

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