大甲媽回鑾！一張照片看出彰化警方神經繃多緊

2019-04-14 05:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕大甲媽昨天進入彰化縣境內，「搶轎」之聲甚囂塵上，警方如臨大敵，後來警報解除，今天凌晨從奠安宮起駕後，鑾轎旁邊擠滿穿著制服T裇的「灰衣人」，他們爭相扛轎、照相，轎班人員只好撤退到旁邊，而警方也只能隨行不要讓轎子被搶走。

大甲媽回鑾進入彰化縣境內，不斷傳出「媽祖鑾轎被搶走」的風聲，尤其從埤頭合興宮到北斗奠安宮這段一直有人釋放「轎子被搶，後來都證實是烏龍，但這已經讓警方疲於奔命。

在北斗鎮斗苑路與中山路（台一線）路口，媽祖鑾轎經過前竟然站了上百名員警，層層的警力把道路封死，畫面空前絕後，民眾開玩笑説「彰化所有的警力都來保護媽祖」。

媽祖鑾轎晚間駐駕奠安宮，今天凌晨1點再度起駕，但鑾轎一出宮，立即被一群穿著灰色寫有「大甲鎮瀾宮」T裇的年青人包圍，由於人數眾多，他們見到媽祖鑾轎就奮力往前扛轎，轎班人員被擠出去，媽祖轎鑾在深夜就由這群年青人一路扛。

一名轎班人員說，秩序亂，大家（轎班）也不知怎麼辦，他們跟警察只能退到旁邊，說實在，人數這麼多，若真要搶轎，他們一點都沒辦法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/