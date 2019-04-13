曾狙殺天道盟會長... 冷面殺手謝惠仁 下午接轎大甲媽

2019-04-13 12:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕1993年犯下狙殺彰化天道盟不倒會會長「阿不拉」謝通運的殺手謝惠仁，2年前假釋出後返回故鄉彰化低調生活，為求轉運，預計今日下午在埤頭鄉百寶村迎接大甲媽鑾轎，並與二林、埤頭、竹塘、大城、芳苑5鄉鎮長獻金牌。彰化警方證實此事，表示已獲謝惠仁知會，已申請保四警隊支援，共派駐150名警力在場維持秩序。

據了解，謝惠仁出獄後極力洗心革面，除了開設一間公司行號做小生意，也在彰化縣埤頭鄉設立一家私人宮廟神壇，供奉關聖帝君，去年因逢際會參與大甲媽遶境，感受沿途信眾熱情與媽祖慈悲，發願要連續接轎3年，去年就曾獻上一面金牌，當時約有近500人接駕。

謝惠仁今年第二年還願，彰化西南角二林、埤頭、竹塘、大城、芳苑等五鄉鎮的鄉鎮長、代表會主席、農會總幹事等人紛紛響應，計畫一起接駕並且敬獻20面金牌，謝惠仁也特別以自己所供奉的關聖帝君神像，印製1250件T-shirt要讓同行接轎者穿。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，得知謝惠仁贈金牌動機後，了解他是一位虔誠的媽祖信徒，迎接媽祖沒有身分之差。

彰化縣刑警大隊副大隊長林世明表示，大甲媽鑾轎中午將到埤頭知名媽祖廟「合興宮」短暫駐駕停留，預計下午1點10分起駕，謝惠仁一行人將在埤頭鄉農會旁的台灣百寶村路段接駕，並聯合多名鄉鎮長、農會總幹事，一起向媽祖獻金牌。金牌名冊也已事先告知大甲鎮瀾宮廟方。

北斗分局長洪文宏說，調派保四總隊2小隊約80名警力支援、刑大和分局另有70名警力，合計150名員警會進駐現場，嚴防不法份子趁機滋事。

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