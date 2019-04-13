白沙屯媽祖跨越濁水溪北返 西螺大橋萬人鑽動

2019-04-13 15:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕白沙屯媽祖與山邊媽祖今天下午1點半從西螺福興宮起駕，一路讓信眾鑽轎底，下跪接受庇佑的人龍長達數百公尺，下午2點媽祖鑾駕從西螺大橋跨越濁水溪北上，數萬信眾把大橋擠得水泄不通，媽祖鑾轎及數萬信眾過橋時，橋身還輕微震動，讓人驚奇不已。

白沙屯媽祖與山邊媽祖今年進香時，已從西螺大橋進入雲林縣，由於多年來媽祖來回會走不一樣的路線，所以信眾都以為媽祖會改走溪州大橋涉水度過濁水溪回鑾，但白沙屯媽果然是飄忽不定，出乎信眾預期之下，於下午2點上西螺大橋，北上彰化溪州 。

白沙屯媽從福興宮起駕後，數以萬計的信眾隨香北上，祈求鑽轎底的人龍長達數百公尺，極為壯觀，西螺大橋上更是萬頭鑽動，滿滿是人，媽祖信仰力量力大，吸引大批信眾跟隨，由此可證。

信眾表示，白沙屯媽與山邊媽祖回鑾路線與大甲媽祖路線相見，不曉得三后有沒有機會在彰化再度相會。

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