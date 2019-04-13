白沙屯媽「急轉彎」不給鑽轎腳 民俗專家：來者不善

2019-04-13 19:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香，大批信眾徒步追隨，所到之處常吸引民眾鑽轎腳祈福，白沙屯鑾轎幾乎來者不拒，滿足鑽轎腳者的願望，不過日前卻發生鑾轎走到一半，轎伕突然跨過跪地信眾，還扛著鑾轎「加速」離開現場，留下一排錯愕的信徒。民俗專家表示，這代表前方有人剛經歷喪事，也有可能有人心不正，來意不善，媽祖不給保佑而繞道。

白沙屯媽祖日前經過彰化溪州，萬人空巷迎接，當地民眾更排成人龍等著鑽轎腳，記者全程跟拍，記錄這感動一刻，鑾轎從中山路轉至台一線時，又有近百人已經跪地等著鑽轎腳，轎班人員馬上把鑾轎打橫，跨過每個信眾緩緩前進。

但走至一半，前方3位抬轎人員卻突然向被一股力量拉住，並拉向左側，抬轎員情急下跨過民眾，連一旁敲鑼人員也嚇一跳閃開，一旁轎班人員把抬轎手扶正後鑼聲開始變急促，抬轎手也開始快步加速，直到繞過整排等待鑽轎腳民眾，才放慢腳步，鑼聲也恢復正常節奏，但這突如的「急轉彎」已讓眾人看傻眼。

等著鑽轎腳的民眾說，不知為什麼，白沙屯就轉彎了？等了好久，沒鑽到有點可惜，也有民眾說，應該是前方有人不乾淨，媽祖怕衝煞才繞過。

對此民俗專家蒲慶峰表示，進香鑾轎有天兵天將隨侍保持聖氣，若鑽轎腳民眾中有人剛辦喪事或是負荊（接觸死亡不久）之人，身上仍有穢氣，鑾轎必須遠離，另外，若前方有人心不正，媽祖也會選擇避之，比如3年前鑾轎就曾閃開頂新集團魏應充。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/