冷面殺手謝惠仁迎接大甲媽 彰縣5鄉鎮長陪同齊獻金牌

2019-04-13 15:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今日下午回鑾彰化埤頭，至有「炸彈媽」美名的合興宮停駕，曾犯下狙殺彰化天道盟不倒會會長「阿不拉」謝通運的殺手謝惠仁則在附近等候接轎，還請來金絲貓舞蹈團助陣，炒熱接駕氣氛，並與二林、埤頭、竹塘、大城、芳苑5鄉鎮長、代表會主席與農會總幹事齊獻金牌，場面盛大。

謝惠仁出獄後在埤頭鄉設立一家私人宮廟神壇，供奉關聖帝君，今日在神壇前方搭建一天台，台上擺設著二林、埤頭、竹塘、大城、芳苑5鄉鎮長、代表會主席與農會總幹事與謝惠仁等人的金牌共20面，兩列排開氣勢磅礡。據了解，每面金牌一兩重，市價約5萬1千600百元，20面市價約103萬餘元。

下午2時許，謝惠仁先從廟壇走上天台與贈獻金牌人士合影，最後走下天台迎接大甲媽鑾轎，並與大家輪流獻上金牌，謝惠仁首先上前獻上金牌，他細聲念著疏文，真誠的像媽祖祈求，唸完後直接鑽過鑾轎。整個獻金牌過程約半小時，現場擠進近2000人圍觀，但在150名警力無時秩序下，未發生暴動。

謝惠仁低調表示以供奉的關聖帝君來迎接媽祖，隨後委由縣議員謝彥慧發言，謝彥慧說，謝惠仁對媽祖很虔誠，曾被關公救過幾次命，虔誠信仰關公，因此這次號召信徒一起與他迎接媽祖。

二林鎮長蔡詩傑表示，大甲媽遶境在彰化是地方盛事，並沒特別約定，因此口頭上答應，也奉獻金牌響應；埤頭鄉鄉長杜懿彩說，往年迎接大甲媽並沒特別儀式，今年響應民間習俗，打造一面金牌迎接，表現所方誠意。

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