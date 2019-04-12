星宇航空會員等級邀命名 獲選者將成為開航首位旅客

2019-04-12 17:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕星宇航空預計於明年初正式開航，星宇航空將邀旅客為會員方案及卡級名稱進行命名，4月16日上午10點開始接受投稿，至4月25日晚間11點59分截止。星宇航空表示，獲選名稱預計於5月9日公布於官方粉絲團，獲選者將成為星宇航空首位旅客，受邀搭乘首航航班，並參與首航儀式及各項活動。

各家航空公司幾乎都有區分不同會員等級與不同級別會員卡，像是中華航空就有華夏卡、金卡、翡翠卡、晶鑽卡等；長榮航空也分有綠卡、銀卡、金卡、鑽石卡等。各級別的在訂位優惠待遇、機場待遇、里程累積加倍等都有所不同。

星宇航空表示，未來星宇航空會員方案，將公開邀請未來的旅客們，親自為會員方案及卡級名稱命名，命名活動期間內，只要至星宇航空官方網站命名方案活動頁面，填入個人資料、會員方案及4種卡級名稱（須以全英文呈現），並註明命名理念，即可完成投稿。

星宇航空透露，這次募集的會員方案及卡級系列名稱，除要符合星宇航空的企業精神與理念外，更期望能傳達出對飛行的嚮往，且不單侷限於大氣層內，具有星際、未來感更佳。

航空公司會員方案，對於常飛旅客而言，是一項重要的權益，星宇會員方案規劃分為4個等級，享有不同的會員優惠權益，相關細節預計在今年第4季公開，接受會員註冊申請。星宇航空表示，開航初期雖在航網密集度上無法一蹴可及，但隨新機的陸續投入，各項會員權益也將日趨完善。

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