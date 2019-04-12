2019-04-12 11:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年端午節有3天連續假期，交通部民用航空局今宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線，端午疏運期將飛航1380架次，共提供11萬7556個座位數，並於4月15日上午9時起統一開放訂位。

今年端午假期從6月7日至9日，民航局規劃6月6日至10日為航空疏運期，民航局指出，端午連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。澎湖航線（不含澎湖－金門航線）共提供752架次、6萬1526個座位數；金門航線494架次、4萬7110個座位數；馬祖航線134架次、8920個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

民航局表示，尖峰時段6月6日至6月8日台灣出發往離島方向，及6月8日至108年6月10日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，讓有限空運資源獲得更有效之利用。提醒旅客若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

端午連假離島管制航線機票 將統一於4/15開放。（資料照）

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