台東縣府宣示漁港主權 訂碼頭船席管理辦法

2019-02-15 11:52

［記者黃明堂／台東報導］台東縣3大兼負交通任務的漁港向來任由輪船進出，台東縣政府為強化離島疏運交通船服務品質，制定「台東縣漁港交通船碼頭船席管理辦法」，交通船每隔3年必須申請審查，才能進港停泊。

台東縣農業處長許瑞貴指出，富岡、綠島及蘭嶼漁港交通船、貨船碼頭長年肩負離島疏運任務，設施逐年老化，碼頭因貨船業者懸吊重物，產生下陷及揚塵，影響港口服務品質，交通船業者更關係到離島旅客、物資服務品質，為此，農業處制訂「台東縣漁港交通船碼頭船席管理辦法」。

此辦法實施後，交通船經營業者每隔3年應提送經營計畫書送請審議，取得泊靠許可才能進港泊靠，審議內容包括疏運船體狀況、碼頭設施自主管理計畫、地方責任及離島回饋服務事務、歷年營運績效及候船設施維護及船班資訊服務等項目，對於離島疏運服務品質、碼頭設施管理，著時有立竿見影之積極效果。

許瑞貴表示，縣政府將定期對交通船經營業者服務品質進行督導或考核，未能符合標準之業者，最重得停止泊靠權利直至改善，該辦法於制定期間，深受地方團體關注，離島地方團體及居民紛紛表示贊同。

農業處指出，進行船席管理審議的目的在於增加交通船服務品質之競爭，減少碼頭設施維護成本，主管機關需更積極主動掌握碼頭管理之主導權，方能使離島疏運的品質有所保障。

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