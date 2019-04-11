離島建設基金告急！修法撥補到300億 立院經委會完成審查

2019-04-11 22:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島建設基金告急，剩下不到50億元，立委楊曜聯合離島聯盟立委提案修正，要求撥補回到最初的300億元，立法院經濟委員會今天完成審查，未來法律修正案，還需進行黨團協商，楊曜呼籲執政黨全力支持法案的修正。

2001年設立離島建設基金，主要是為了加速離島基礎民生建設、健全產業發展，行政院分10年撥入300億元基金預算。但楊曜2012年就任立委時，離島建設基金僅剩70億，原因在於中央政府對於基金的浮濫使用；離島聯盟立委跨黨派要求行政院對於離島各項建設及計畫應編列足夠的公務預算進行補助，因此，這幾年來離島基金可以真正支應在縣府對於民生、產業等各項需求。

不過基金至今年的餘額僅44億，為支持離島縣府每4年的綜合建設計畫，離島聯盟立委提案修正，要求基金總額不足基金法定最低金額之半數時，以一次性或分年度編列預算，撥補經費至基金設立之初的300億，經濟委員會今天審查完畢，法律修正案還需要進行黨團協商。

離島基金是澎湖發展很重要的經費來源，楊曜呼籲執政黨全力支持法案的修正，將基金撥補到300億，讓澎湖縣政府能透過各項綜合計畫，建設更好生活、更便利的澎湖。

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