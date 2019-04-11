馬偕醫院總院長遴選出爐 劉建良獲8票出線

2019-04-11 19:51

〔記者吳政峰／台北報導〕馬偕醫院總院長一職屢生爭議，懸缺至今，董事會11日投票表決參與遴選的4位醫師，副院長劉建良最後以過半8票出線，人令將以最速件送到上層機關長老教會，交由12日的總委會議決，若無爭議，即可送衛福部核備。

上一任總院長施壽全去年底任滿，董事會原遴定副院長張文瀚接任，但因長老教會有意見，動用否決權駁回人事，只好由施壽全繼續代理總院長至今，如今劉建良出線，據悉，長老教會對他也沒有意見，馬偕醫院管理可望回歸正常。

長期關注此事的百合正義會指出，11日下午5時許，馬偕董事會15名董事對4位遴選者進行投票，劉建良獲得8票、副院長葉冠一4票、醫師張冠宇2票、馬偕醫學院校長李居仁1票，因劉建良無爭議，預計可獲得長老教會接納，接任總院長一職。

百合正義會表示，馬偕醫院每年各項採購額約60億元，加上目前還有三個重大工程及採購案，共約新台幣 90 億元，引發各路人馬的覬覦，總院長的選舉不得安寧，一波三折後終於塵埃落定，期待新任總院長能恪守公義精神，實踐救人的神聖使命。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/