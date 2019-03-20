神意勝專業？周刊爆長老教會「卡掉」馬偕醫院新院長

2019-03-20 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕馬偕醫院上演白色風暴？去年由董事會選出的新院長張文翰，傳出遭到長老教會總委會以「在外開設公司」等罪狀為由否決，至今仍無法上任，近期董事會也討論是否該重選，但如果仍是張文翰當選，恐再被教會杯葛。醫界人士認為，教會竟能干涉法人董事會，讓人匪夷所思。針對外界對「牧師選院長」的質疑，馬偕董事會則回應表示「不方便回答相關問題」。

根據《周刊王》報導，此次爭議起源於馬偕醫院前董事長劉伯恩遭控透過設立「馬偕生物股份有限公司」等3公司掏空醫院資產，新任院長張文翰也名列這3家公司的董事，長老教會總委會就依此否決張文翰的院長人事案。

報導提到，事實上，劉伯恩事後已透過訴願洗刷罪名，「馬偕醫療財團法人調查小組」也曾在總委會中報告，並無發現張文翰有不法事證，張文翰也依總委會決議，在去年9月解散3家公司。不過長老教會仍決議開會推翻張文翰，否決張的院長人事案，與會的長老教會總委都為教會牧師及長老，形成「牧師卡醫師」、「神意勝專業」的局面。

據了解，2016年馬偕董事會將院長及副院長的退休年紀延至70歲，時任院長的施壽全原欲申請連任，但長老教會總委會要求他按照舊例，喪失申請續任資格。之後參選院長的4位候選人中，只有張文翰與教會主流勢力「南門教會」無關，最後張文翰出線，長老教會緊急開會，不顧律師提醒「若否決董事會決議，恐違反財團法人章程」，長老教會仍執意召開臨時會，隨後媒體出現張文翰涉掏空消息，長老教會就此順勢否決相關人事案。

知情人士透露，當初會成立公司，是馬偕育成中心為研發新科技所設立，由張文翰等馬偕高階主管出任相關公司董事，確保馬偕權益。而當時每間公司成立的會議中，總委會都有派代表參加，且從未反對，結果現在改口變弊案，更讓董事會成員匪夷所思。

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