台中市大雅區上楓里民合作 將墓地打造成美麗櫻花園

2019-04-11 13:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅生命藝術館旁有塊公墓用地，就位在當地社區入口，去年公墓遷葬後，因未利用衍生髒亂點，上楓里長鄧兆堂號召里民有錢出錢、有力出力，募資加上建商協助無償整地補土，在120坪的荒廢地上種植30多棵櫻花，還有龍柏、杜鵑等，打造「楓樹腳櫻花園」，目前富士櫻正盛開，里長鄧兆堂說，明年此時櫻花及200多棵杜鵑一起綻放，會更美。

位於大雅生命藝術館旁的公墓地，佔地約120坪，去年區公所辦理遷葬後，因遲遲未妥善運用，致雜草叢生，甚至有人任意丟棄垃圾，形成髒亂點，因該空地就位在當地社區出入口，里長鄧兆堂因此集結居民力量，大家有錢出錢、有力出力，集資約20萬元，購買30多棵富士櫻及250棵杜鵑種植，並透過富宇建設協助整地補土，打造「楓樹腳櫻花園」。

今天並請來工人在園區旁豎立告示牌，讓民眾知道「楓樹腳櫻花園」的沿革。上楓社區理事長徐坪益說，上百坪的荒廢地經過改造後，一樣要隨時照顧，將由社區環保志工協助維護環境；當地居民楊碧勳則主動協助每日為樹木花草澆水。

上楓里長鄧兆棠說，「楓樹腳」是上楓里舊地名，「楓樹腳櫻花園」內剛種下的富士櫻目前已盛開，明年此時，除了櫻花，兩百多棵杜鵑同時盛開會更美，里民合作打造櫻花園，除綠美化社區環境，並成為社區賞櫻景點，里民日後賞櫻不用外求，走幾步路就到。

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