連假捐血少 新竹血庫B型和AB型亮紅燈急缺

2019-04-10 11:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕4月初適逢清明假期，加上天氣變化大，新竹捐血中心血量庫存普遍下降，目前顯示B型和AB型已亮起急缺紅燈，A型和O型也呈現偏低黃燈，台灣普利司通今天（10日）下午1點到4點半舉辦捐血活動，號召員工與鄰近企業一起挽袖捐出熱血，挹注血庫。

新竹捐血中心表示，連續假期的前後，機關團體安排的捐血活動減少，民眾出遊或返鄉流動大，捐血也少；此外，最近氣溫變化大，忽冷忽熱導致感冒人數增多，也影響到捐血，因此近來血量庫存普遍偏低。

其中，AB型只剩下3.8天，B型3.9天，都是庫存量4天以下的紅燈急缺狀況；O型5.9天，A型6.2天，為7天以下的黃燈偏低狀況。

台灣普利司通表示，為紓緩血荒，公司與新竹捐血中心合作舉辦捐血活動，今天下午1點到4點半在停車場（新竹工業區的湖口鄉文化路1-1號，號召內部員工與鄰近企業一起挽袖捐血，挹注血庫。

另外，國際扶輪社3501地區竹塹、文化扶輪社主辦，百合、竹風扶輪社協辦，今天上午10點到下午5點，在新竹大潤發忠孝店舉辦捐血一袋熱血有愛活動，凡捐血者，可獲贈民生用品、限量的電影票和小禮物等。

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