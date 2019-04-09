「讓孩子在古蹟裡上課」 竹南百年學校禮堂爭取修復

2019-04-09 20:34

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣立竹南國中內保存105年歷史的「尋常小學校」禮堂，至今保存良好，2010年經苗栗縣政府公告為歷史建築文化資產，校方近期則透過縣府向文化部申請古蹟原貌修復再利用，盼爭取兩千萬補助將歷史建物活化，成為多功能教室，讓孩子們在古蹟內學習。

竹南尋常小學校設立於1914年，為日治時期專供日本子弟就讀的學校，現僅存的禮堂為鵝黃色磚造建築物，牆面採仿西式左右對稱，木窗均屬疊窗構件，早期作為學生集會及雨天時的室內體育場，內部仍保有舊制中央講台的壁龕，是見證竹南教育發展的重要文化資產。

2010年被苗縣府列為歷史建物後，校方便將此空間改作為演藝廳，提供靜態表演、展示場所；而歷經百年的珍貴歷史建物也是許多老校友的共同回憶，甚至有日本人跨洋渡海回到母校尋找兒時求學記憶。

竹南國中校長郭芳江表示，縣內學校保存的歷史建物多為宿舍，少見仍可上課使用的教學空間，因此經過學校老師及文史專家討論後，希望將此古蹟還給孩子，作為多功能教學使用。

郭芳江說，目前正透過縣府文化觀光局向文化部爭取2000萬古蹟原貌修復的經費，希望能在明年完成，未來在該空間旁也會設置涼亭陳列相關史蹟，讓社區民眾及師生們對竹南的教育演變有更深的認識。

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