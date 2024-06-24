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興大開通識課「寵物義診」 教學生行動關懷浪浪

興大通識課開「寵物義診」課，教學生行動關懷浪浪。（圖：興大提供）

興大通識課開「寵物義診」課，教學生行動關懷浪浪。（圖：興大提供）

2024/06/24 17:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學USR計畫「浪愛無國界：流浪動物減量與福祉實踐」開設「寵物義診」通識課程，除教學生認識動物外，並帶學生到動物之家協助義診，除教獸醫系學生運用所學外，也教學生行動關懷流浪動物議題。

興大獸醫系副教授林荀龍20年前即投入台灣流浪犬貓絕育，2018年起申請教育部高教深耕「大學社會責任實踐計畫」推動至今，並在校內成立專治公私立收容所犬貓的「浪浪樂活醫療室」，5年前更開設通識課程「寵物義診」。

課堂邀獸醫師與專家介紹寵物醫療臨床知識、分享一線經驗，也教導獸醫系、非獸醫系學生如何操作以觀察觸診為主的「寵物義診表」；期中安排學生至興大USR「浪浪樂活醫療室」以住院動物為練習對象，熟悉義診表操作；期末再分組帶領學生至公私立收容所服務。

興大指出，這學期共有30名學生修課，安排學生到月園流浪動物之家、南屯動物收容所、后里動物收容所3所執行義診，接受義診的動物資料也會留給收容所參考，興大指出，課程帶學生到動物之家義診，讓學生課堂作業成為「社會實踐」的一環，課程推動5年，每年均吸引對動物有愛的學生修課；有學生提及原本以為動物收容所的環境不會很好，但去過收容所義診服務後發現，原來現在的收容所環境已經變得比我想像的好很多了，收容所的環境都很乾淨，對動物的身心靈發展也都有幫助。

林荀龍說，「寵物義診」課程結合知識傳遞與社會實踐，鼓勵學生親身走入場域，了解公私立收容所面對的困境，並以自身學習技能提升收容所動物福祉；學生除了協助義診外，也以影像記錄繳交課堂作業，日後成品將上傳影音平台，希望讓社會大眾看見收容所場域的問題與現狀，持續拓展社會影響力。

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