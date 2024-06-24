宜縣最大半開放式運動空間 薛長興風雨樂活館拚明年初啟用

宜縣薛長興全齡風雨樂活館施工進度約70％，目前已見雛形。（宜蘭縣府提供）

2024/06/24 17:13

〔記者江志雄／宜蘭報導〕設在羅東運動公園的薛長興全齡風雨樂活館，場館占地5748平方公尺，鋼構頂棚可遮陽蔽雨，目前施工進度約70％，預計今年12月31日前完工，啟用後將成為宜蘭縣最大的半開放式多功能運動空間。

薛長興全齡風雨樂活館新建工程，由全球防寒衣市場最大供應商、宜蘭在地企業薛長興集團捐贈7730萬元，委由縣府建造，場館位在羅運游泳池北側草皮，去年11月開工，預定今年底完工，力拚明年2月啟用，為因應宜蘭多雨天候，設置鋼構頂棚，但沒有牆面以利通風，營造成全年齡適用的場域。

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縣長林姿妙在縣府教育處長簡信斌等人陪同下，今天到薛長興全齡風雨樂活館工地視察，她要求如期如質完工，讓全年齡層鄉親運動健身隨心所欲，不受雨天影響想來就來。

宜蘭縣立體育場表示，全齡風雨樂活館內部空間，依照各年齡層需求規劃各項設施，兒童活動區有兒童沙池、地景滑梯、多功能攀爬遊具、鞦韆、彈跳床、家長休息座位，長青活動區備有長青運動器材，共同活動區有多功能活動廣場，日後的夜間照明將持續到晚間10點。

羅東鎮民林先生說，宜蘭經常下雨，戶外運動屢屢因雨取消，期盼全齡風雨樂活館啟用後，提供一處不畏風雨的半開放式活動場所。

縣長林姿妙（右2）今到薛長興全齡風雨樂活館工地視察，要求如期如質完工。（記者江志雄攝）

薛長興全齡風雨樂活館示意圖。（宜蘭縣府提供）

薛長興全齡風雨樂活館設置鋼構頂棚遮陽蔽雨，但沒有牆面以利通風，圖為示意畫面。（宜蘭縣府提供）

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