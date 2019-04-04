與老樹共存！新和國小改建 力拚師生、居民、環境三贏

2019-04-04 18:28

〔記者林家宇／台北報導〕台北市萬華區新和國小校舍老舊、耐震能力不佳，嚴重影響師生安危，工務局說，新和國小改建工程於2017年開工，第一階段工程預計今年底前完工，全數完工則估計在2022年4月。

工務局說，新和國小改建是奠基於美國知名建築師路易康斯（Louis I. Kahn）所說：「學校從一棵大樹下兩個人的交談開始」的精神，保留校園內老樹，採用太陽能集電版、採光通風井、浮力通風塔、地下保水貯集設施、遮陽格柵、LED燈具、環保綠建材、雨水回收利用系統等綠建築手法改建。另外，社區停車位嚴重不足，將新校舍地下建造3層汽車停車空間，車位計有304格，一併解決居民停車問題。

工務局新工處提到，新和國小是台北市防災公園旁的災民收容學校，改建完成後可發揮收容功能，不但兼顧師生上課安全及教學多樣性，還能提供社區居民日常休閒生活與停車需求，可說是創造多贏。

新工處工務科科長郭俊昇說，改建工程已在2017年展開，由東昇營造工程有限公司承攬，分兩階段兩分區拆建。第一階段預計在今年底前完成，學生會在明年2月搬遷，接著進行第二階段工程，估計2022年4月全數完工。

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