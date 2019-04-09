60年老校舍拆除重建 竹南國中明年10月展新貌

2019-04-09 12:58

［記者鄭名翔／苗栗報導］擁有百年歷史的苗栗縣立竹南國中，校舍老舊陸續改建，其中使用逾一甲子的行政大樓及化雨樓，歷經地震及風雨侵襲，耐震力已嚴重不足，經苗栗縣政府向教育部爭取補助1億972萬餘元，今日啟動拆除重建工程，預計將於原地興建地上三層、共20間教室的新校舍，預計明年10月完工。

竹南國中從日治時期啟用，歷經百年作育英才無數，目前學生數達901人，共36班，但許多校舍不堪年久使用，安全堪虞，近年來在苗縣府協助下，陸續完成中棟大樓、忠孝樓改建，近期再獲教育部補助1億972萬餘元進行二期工程，將拆除超過使用年限的行政大樓及化雨樓。

竹南國中校長郭芳江表示，拆除後原地重建的新校舍，規劃為地上3層樓、共20間教室，可供作為專科教室使用，整體意象則以「聚」為概念，採取閩式合院配置，打造左右兩側象徵人體雙手從肩上生出的護屋，形成聚氣合諧的空間模式。

今早苗栗縣長徐耀昌、竹南鎮長方進興及地方民代出席動土儀式。徐耀昌說，上任5年來，全縣學校改建最多的地區就在竹南鎮，除竹南國中外，竹南、照南、山佳國小及竹南國中體育場及地下室改建皆陸續完成，希望能讓師生們在安全舒適的環境中教學。

徐耀昌強調，由於即將進入國中基本測驗的考試季，因此要求縣府教育處須先將前置作業安排妥當後再開工，避免影響學生受教品質，而工程預定於明年10月完工，屆時竹南國中校舍整建計畫將全數完成。

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