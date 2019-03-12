苗栗海寶國小校舍缺地樑 獲8700餘萬拆除重建

2019-03-12 12:41

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮海寶國小於2012年進行校舍耐震力檢測時，發現部分位置無地樑，於校園安全有立即危險性，苗栗縣政府向教育部申請老舊校舍補強改善計畫，獲核撥拆除重建經費共8735萬餘元，今早在苗栗縣長徐耀昌、立法委員陳超明出席工程動土典禮，預計將於明年6月底完工，提供安全、嶄新教學環境。

海寶國小教學大樓已有52年歷史，自921大地震後，教育部積極查核各校舍耐震力問題，發現海寶國小教學大樓部分無地樑配置，若遇強震恐有傾倒之虞，校方先予以封閉，並將教師及27名學生安置於其他大樓，並透過苗縣府爭取補強經費。

教育部依照「公立國中小校舍耐震能力及設備改善計畫」老舊校舍拆除重建工程，補助8735萬餘元，預計將現有的教學大樓全面拆除，並於運動區位置新建一棟兩層樓、含16間教室、4間廁所、2間社區共讀站及1間社區多元學習中心的校舍。

新建築設計意象結合周遭山海環繞的地形，以海底總動員作為構想，除了將主建築體改至臨海側的運動區，並將增設土坡及防風林，可屏障師生避免海風侵襲，也可免除山坡地滑落的威脅，並使用平面屋頂增設太陽能板，提供簡單再生能源。

拆除重建工程於今早動工，徐耀昌、陳超明、苗縣副議長李文斌出席儀式，徐耀昌表示，預計明年6月底完工後，嶄新校舍將保障安全教學環境，並可提供更多與社區互動、服務的空間，提升當地人文、學術層次。

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