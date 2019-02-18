15億推高雄新校園5.0運動 世界少棒搖籃忠孝國小打頭陣

2019-02-18 08:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市教育局今年啟動新校園5.0運動，爭取中央經費補助15億元，推動14校老舊校舍改建工程，由鳳山忠孝國小打頭陣，棒球隊曾二度奪下世界少棒冠軍，將擁有全新棒球場及校舍，培育更多優秀棒球人才。

教育局推動「高雄新校園5.0運動」，依據學校發展特色、教學需求及永續發展3大主軸，打造前瞻、美感等新校園，爭取中央經費補助15億元，鎖定14所國中、小學老舊校舍，包括鳳山區五甲國小及瑞豐、永安國中等，將陸續改建為綠建築，今年底前完成拆除作業，預計後年陸續完工。

教育局表示，計畫由鳳山區忠孝國小打頭陣，將拆除改建近40年的老舊校舍及近20年的「風雨天橋」，手繪「程嬰護孤」等歷史忠義故事的壁畫等，師生通行也能欣賞閱讀，興建1棟全新校舍及1座棒球場，預計明年8月完工啟用。

值得一提的是，學校棒球隊聞名國際，曾兩度勇奪IBA世界軟式少棒賽冠軍，更是全國棒球比賽的常勝軍，是國內少棒人才重要的培育搖籃，地方爭取一座全新棒球場，提供優質的練習與比賽場地。

校長唐偉成表示，學校以管樂、打擊、棒球、足球與書法為傳統特色，多年來於全國獲獎無數，卻因校舍老舊，耐震係數不足，令人擔憂，經教育局3年來奔走，終獲中央經費補助，才得以順利動土，迎向嶄新的教育風貌。

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