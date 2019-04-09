國道掉落物高公局將收處理費 逾30分收3000元

2019-04-09 17:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行駛國道途中，若前車突然有物品掉落，不僅嚴重危及後方車輛安全，清理時更易發生二次事故，且後續清理散落物還是由國家買單；因此，交通部今預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」，後續還將修正「國道散落物收費要點」，要讓國道掉落物品車主，共同負擔清理費用。根據規劃，單一車道散落物處理時間，超過30分鐘將收費3000元，佔據2車道超過30分鐘將收費6000元，且收費沒有上限，最快今年下半年可正式實施。

根據高公局統計，國道散落物每年有逾4萬件，其中以輪胎皮最多，其次是金屬類承載物品，塑膠類承載物品居第3位；甚至有許多離譜的物品出現在國道上，像是鋼琴、冰箱、神像、貓狗等，甚至還出現過梅花鹿在國道上趴趴走遭撞。國道散落物前年造成935起車禍事故，雖然以A3事故（僅財損無人員傷亡）居多，不過近10年仍造成15死、413傷，儼然成為國道隱形殺手；且還使後續清理散落物的人員需置身險境。

為降低民眾行駛國道發生物品散落情況，提醒民眾確認裝載貨物是否綑綁牢靠，將擬定「國道散落物收費要點」，要跟民眾收取清理費用。根據高公局規劃散落物收費，會以30分鐘為基準，處理時間未滿30分鐘不用收費，每超過30分鐘單一車道將收3000元；若散落物佔2車道2小時以上，依照收費要點，將收取2萬4000元處理費用。

交通部表示，原先「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，車輛有掉落物，通知公路管理機關協助，所需費用由汽車駕駛或汽車所有人負擔，這次特別新增「散落物由公路管理機關主動協助處理者亦同」，避免民眾說他未主動通知要清理就不付費；該案預告期為2個月，後續完成行政程序後，最快下半年就能上路實施。高公局表示，等到交通部完成修法後，就會對外公告「國道散落物收費要點」，訂定何時上路實施。

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