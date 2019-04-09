大甲媽遶境到彰化民生地下道就開打 原因曝光

2019-04-09 15:56

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽遶境每年到彰化市民生地下道，就上演搶轎、鬥毆等事件，民俗專家林茂賢表示，因地下道上來比較好搶轎，地方角頭為宣誓勢力範圍或打架出名，致每年愈演愈烈；16年來皆跟隨大甲媽遶境的陳慶源說，因為年輕人氣盛，到了地下道時人多擁擠，略有推擠，年輕人火氣大，不爽就開打，才造成鬥毆事件頻傳。

大甲媽遶境，每年幾乎都在彰化市民生地下道上演搶轎戲碼，今年在300多名員警兩側人牆保護下，鑾轎於昨晚近午夜12點順利通過地下道，但中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂在地下道另一頭接駕後，隨即爆發衝突，造成現場多人受傷。

參與遶境的民眾表示，民生地下道上來後，彰化角頭接駕都是直接將香案擺在馬路中央攔轎，以致很容易發生衝突，這兩年因警方出動大批人力維安，略有平息，不料，今年因白狼到場，外省及本土不同掛，再度引爆衝突。

台中教育大學台文系副教授，也是知名民俗專家林茂賢表示，媽祖鑾轎經過彰化民生地下道時因要用跑的上來，受地形限制，最容易搶轎，1980年代媽祖鑾轎即曾2次被搶到八卦山上，形成「不良習俗」，地方角頭為宣誓勢力範圍而搶轎，加上民眾喜歡看熱鬧，只要推擠，就有人在一旁慫恿高喊「打啦打啦」，地方角頭可能也認為「打一打比較出名」，導致搶轎鬥毆等情況愈演愈烈。

每年皆陪同大甲鎮瀾宮董事長顏清標跟隨大甲媽遶境的陳慶源說，彰化民生地下道上來後，人多擁擠，很多年輕人參與，因彼此不認識，加上年輕氣盛，只要略為推擠就不爽開打，才造成鬥毆事件頻傳。

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