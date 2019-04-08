傻眼！大甲媽進彰化爆推擠 他們懷疑是這個太超過…

2019-04-08 22:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕都是激情過火惹禍！大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境活動，今天在彰化市展開第2天行程，鑾轎從台中市進入彰化市，在接聖轎時爆發推擠，衝突雖及時被警方控制，不過，就有信徒認為，要怪有人硬要搶在車多、人多的省道台1線中山路靠近快車道處搶著「鑽轎腳」，為了滿足民眾需求，鑾轎走得太靠近快車道，「路歪了」因而爆發推擠。

暴動事件發生於今天媽祖鑾轎要進入彰化市時，大甲鎮瀾宮董事長顏清標抬轎交給彰化縣長王惠美接轎時，因當時的方向偏離了慢車道，鑾轎太靠近汽車行駛的快車道，信徒和接轎人員，以及霹靂小組幹員，須同時注意來往車輛和過多人群靠近鑾轎，在有限的車道空間，要快速完成接轎儀式，場面難免亂成一團。

混亂和推擠場面讓許多信徒傻眼，直呼又來了！有信徒說，其實若依照原本在靠近慢車道的直線路線完成接轎儀式，場面不致於失控，都因為有人搶在中山路3段權亞石材與中油加油站間硬要「鑽轎腳」，額外多出1條「鑽轎腳」人龍，原本「鑽轎腳」人龍，被安排在中山路3段南下慢車道路段，這裡警方已讓人車分流，「鑽轎腳」安全、活動空間較為足夠。

推擠意外讓警方如臨大敵，鑾轎今晚駐轎彰化市南瑤宮，要進入南瑤宮的路線，必定要經過最難維持秩序的彰化市民生地下道的三民路和永安街路段，這裡大衝突、小推擠意外幾乎年年上演，今晚警方更是上緊發條，加倍佈署警力。

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