大甲媽遶境超級戰區！彰化民生地下道320警列隊超壯觀

2019-04-08 22:25

〔記者湯世名／彰化報導〕總統級維安！大甲媽祖鑾轎今晚在彰化市區遶境，即將於9日凌晨零時左右通過民生地下道，彰化縣警局刑警大隊、各分局在周邊提前部署320名警力，員警沿路兩旁排排站，展現隔絕人潮、維持秩序的決心，場邊也湧入爆滿群眾等候大甲媽祖鑾轎。

大甲媽祖鑾轎今天下午從台中市區進入彰化市區時，曾因傳出短暫的推擠衝突而引發警方高度警戒，因此今晚10時在素以搶轎打架聞名的民生地下道周邊部署320名警力，重兵部署之下，顯得相當壯觀，警方以員警將民生地下道至三民路的區塊團團圍住，把大批群眾隔在人牆之外，全面遏阻媽祖鑾轎經過地下道上來三民路時出現暴力衝突。

民生地下道周邊也湧入數千群眾，等候大甲媽祖鑾轎經過民生地下道時的壯觀景象，目前媽祖鑾轎正在彰化市區遶境，熱鬧之餘，警方也高度警戒。有民眾就說：「簡直就是總統級維安」，這種層級的維安，應該足夠遏止陣頭搶轎所衍生的肢體衝突了。

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