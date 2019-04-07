花開如瀑！塔塔加玉山杜鵑罕見大爆發

2019-04-07 13:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕真的是春暖花開！玉山國家公園塔塔加園區，近期步道上的玉山杜鵑彷彿說好似的，滿山杜鵑幾乎全然盛開，尤其在大鐵杉地區，叢叢杜鵑開滿山坡，綿延不斷有如花瀑傾瀉，就連玉管處人員對於花況罕見大爆發，也感到相當驚喜，預估最佳賞花期可到本月中旬。

玉管處塔塔加遊客中心表示，近幾年在塔塔加的玉山杜鵑其實開得零星，由於是原生種，並非刻意栽種，因此花況都無法預期，但今年因為暖冬，加上近來天氣普遍高溫晴朗，玉山杜鵑才會開得特別茂盛、燦爛，清明連假許多遊客到此健行，也都被滿開的玉山杜鵑吸引，頻頻拍照打卡，人氣相當旺。

遊客中心也說，目前塔塔加玉山杜鵑已滿開大半，大概還有3分之1是含苞待放，預計花期還有1週，可到本月中旬，遊客前來賞花時，也能留意公路旁玉山杜鵑點綴在山坡上，欣賞春季的山林之美。

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