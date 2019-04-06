「靠腰」圓夢！ 正妹邀你「衣」起跟白沙屯媽祖進香

2019-04-06 17:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕白沙屯媽祖徒步進香即將在8日凌晨1點20分出發，鹿港「靠腰女孩」」溫宜菁將參與今年的10天9夜進香活動，也會適當停駐點表演「下腰」行走的身手；為了讓無法參與的民眾也可以圓夢，她上網募集有故事的衣服，她會輪流穿戴在身，「衣」起分享媽祖的祝福！

溫宜菁今年32歲，實踐大學觀光系畢業，因為從小學舞，「下腰」是家常便飯，近年接觸瑜珈，身體也保持一定柔軟度，3年前以「靠著下腰」招牌動作，挑戰週薪6萬元馬里亞納實習生機會，雖然沒有如願，也打響「靠腰女孩」的名號。

興趣廣泛的溫宜菁，曾到中南美洲當背包客，先後在旅行社、自家成衣廠上班，還跟朋友創業賣起巧克力，近來則是忙著寫書，正因為工作比較有彈性，讓她終於實現多年來跟著白沙屯媽祖進香的夢想。

「為了徒步進香，天天都堅持走1萬步！」溫宜菁說，為了練體力，在台北搭捷運就捨棄搭電梯、手扶梯；回到鹿港家鄉，就到體育場快走，做好萬全的準備。

溫宜菁說，因為家人無法一起去徒步進香，她才想到帶著家人的衣服，輪流穿在身上，可以幫家人圓夢，也能夠把媽祖的祝福透過衣服傳達給家人，就像有民眾會帶著衣服到寺廟請求神明保佑。

今年白沙屯媽祖徒步進香為10天9夜，溫宜菁覺得，除了家人，她應該可以為更多人圓夢，因此，她上網募集有故事的衣服，可能是要為家人祈求健康，或是因為工作無法全程徒步進香，或是剛創業想求媽祖保佑，她都可以「衣」起幫大家圓夢！

目前，溫宜菁已收到3、4件衣服，有因為遇到車禍，希望求身體健康；也有反核運動人士，寄來反核運動T恤；也有巧克力創業夥伴寄來了圍裙；她說，她將輪流穿在身上，完成被交付的夢想，完成進香之旅後，會把衣服洗好再寄還。

「這也是全新的挑戰！」溫宜菁說，「下腰」對她來說不只是「下腰」，更是翻轉視野，從不同角度來看世界，帶著眾人的衣服一起去徒步進香，為自己圓夢，也為眾人圓夢。

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