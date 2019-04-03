白沙屯媽進香交安宣導影片 可愛女警化身主播超吸睛

2019-04-03 22:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖婆前往雲林縣北港朝天宮進香將於8日凌晨1點20分出發，預計於17日下午2點25分回宮，總計10天9夜，由於報名人數已經突破47000人，打破紀錄，預計報名人數還會增加，大批隨行信眾帶來的交通流量也是警方考驗，轄區通霄警分局也製作影片，由可愛女警化身主播，提醒信眾注意，相當吸睛。

拱天宮廟方統計，除了超過70輛遊覽車，已有4000輛轎車會陪同媽祖進香，警方估計除了報名參加信眾，可能還有親友以及未報名也虔誠隨行信眾，屆時媽祖婆行經的苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮路段，尤其是台1線恐怕被塞爆，呼籲信眾可改道台61快速道路通行。

為了善意提醒信眾，加強民眾印象，通霄警分局特別錄製影片，獲得不少民眾回響，稱讚警方用心，也說「主播女警真的很可愛」，「這樣印象會比較深」。

警方也提醒，由於人潮眾多，屆時恐怕有宵小趁機行竊，也呼籲民眾注意。

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