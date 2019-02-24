挺孕肚7月跪求白沙屯媽遭網諷 孝女PO文曝背後心酸...

2019-02-24 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕彰化一名女網友最近在臉書社團分享在2016年父親昏迷不醒的往事，她當時挺著7月孕肚求助正在遶境的白沙屯媽祖，鑾轎奇蹟回頭處碰她手上的衣服達3分鐘，卻引來其他網友諷刺是在要香油錢。女網友在今天回應，指故事背後有很多眼淚是其他人無法體會的，根本無法想像爸爸的頭七就在她婚禮那天。

女網友在臉書社團《靈異公社》上PO文，回顧2016年在她人生最無助時發生的神蹟，當時她懷孕7個月多，父親卻發生了重大車禍，在重症加護病房昏迷37天，讓她變得很憂鬱，家人也只能求神拜佛，得知白沙屯媽祖出巡後，便與姐姐跪在地上哭喊，「拜託媽祖，求您讓爸爸醒過來」。原本正在趕路的媽祖鑾轎才從身邊走過，突然右轉向她們身邊，並觸碰她手上的衣服達3分鐘之久，雖然父親最後仍在她結婚前夕過世，但很感謝媽祖婆為她們祈福，讓她的心靈得到慰藉。

這段故事雖然有許多網友留言鼓勵原PO，仍有其他網友冷嘲熱諷，批評她過於迷信，甚至酸說「被摸手的意思是今年的香油錢還沒給」。對此，女網友今天在臉書上回應，稱這篇故事背後有很多眼淚是網友無法體會的，根本無法想像她爸的頭七就在她婚禮當天，無法想像她的心情是多麼煎熬，與醫師討論各種方法都沒有成效，只換來一張病危通知，「希望他牽我的手步入紅毯這對我來說都是奢侈」。

原PO強調，唯有體驗過媽祖婆進香的人才會感受到，人在無助徬徨的時候是多麼需要被救贖，很感謝媽祖婆給她勇氣和力量，沒讓當時有憂鬱症的她感到無助。

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