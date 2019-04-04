拱天宮「放頭旗」 白沙屯媽祖婆進香揭開序幕

2019-04-04 23:46

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆徒步南下雲林北港朝天宮進香，今天深夜11點15分舉行「放頭旗」儀式，意謂今年10天9夜的徒步進香正式揭開序幕，媽祖婆將在8日凌晨1點20分出發。

拱天宮管理委員會主委洪文華與值年爐主，今晚帶領信眾人手一炷香虔誠祝禱，請出頭旗後，交由進香掌頭旗的頭旗團成員，懸掛在拱天宮門口的龍柱上，供信眾參拜，宣告媽祖進香活動正式展開。

四方形的頭旗高200多公分，旗面繡有雙龍及白沙屯拱天宮天上聖母等字樣，頭旗旗頭造型以古代方天畫戟的兵器為象徵，是白沙屯媽祖進香的先鋒旗，沿途具有驅煞避邪的功能。

依百年來習俗，拱天宮廟方會在進香前3天舉行放頭旗儀式，之後信眾依循往例，開始3天的沐浴齋戒。當地信眾也會「開旗犒軍」，準備豐盛供品與進香旗，到拱天宮祭祀、犒賞準備南巡的兵馬，祈求進香平安順利。

拱天宮媽祖徒步南下北港朝天宮進香，隨行信眾人數一年比一年盛大，廟方預估今年可望突破5萬大關。不少信眾也相當期待這個一年一度的宗教盛事，出發當天將有大批信眾湧入白沙屯地區，熱鬧非凡。

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