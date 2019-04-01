結合區間車美少女 日人操刀白沙屯媽祖萌翻

2019-04-01 15:37

〔記者顏宏駿／綜合報導〕熱愛台灣鐵道文化的日本工程師兼插畫家康學鳳，以台鐵各式車種、鐵路支線和車站為藍本，創作出超kawai萌系列車美少女插畫作品，為台灣列車注入新的「萌」文化，康學鳳今天又發表「白沙屯彩繪列車美少女」，白沙屯媽祖、區間車美少女元素結合，讓媽祖文化、鐵道文化一次「萌」翻了。

這張「白沙屯媽祖列車美少女」今天中午由康學鳳在自己的臉書發表後，透過鐵道迷分享，迅速散播開來。

許多網友說，台鐵很不一樣喔！把白沙屯媽祖跟列車美少女結合，太酷。

其實這並非台鐵的官方版本，全然是康學鳳個人的私人創作，插畫裡的並無「台鐵Logo」，康學鳳也注明是「非官方」。

康學鳳號稱台灣列車的「萌系教主」，他為台鐵多款列車設計專屬美少女，這次白沙屯媽祖進香文化活動首度結合列車彩繪，康學鳳非常感興趣，便自行創作。

白沙屯拱天宮媽祖進香文化活動，媽祖鸞轎4月8日凌晨起駕，為推廣媽祖文化，今年拱天宮首度與台鐵合作推出「進香文化彩繪火車」行駛在海線鐵路（竹南站到彰化站）區間列車，4節白沙屯媽祖彩繪列車已於日前曝光。

來自日本的工程師康學鳳是個道地的台灣迷和鐵道迷，他說，日本鐵道迷宅男不少，萌系美少女代言列車蔚為風潮，有些鐵道宅男甚至是為了「列車美少女」去搭特定的列車，而列車的廣播也出自代言美少女的聲音，鐵道文化與現代流行文化交融，值得借鏡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/