「雨後春筍」獅潭桂竹筍產量回穩 展售催買氣

2019-04-06 13:07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣桂竹筍是縣內獅潭鄉、泰安鄉、大湖鄉與南庄鄉重要農作物，不過去年生長期因雨水不足，導致產量驟減。今年幸虧3月分及時雨，桂竹筍紛紛冒出頭產量可望回穩。獅潭鄉農會今天舉辦展售活動，期盼刺激買氣搶商機。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥說，由於去年採收時期未逢甘霖，導致縣內主要產區桂竹筍產量大減，嚴重影響農民生計，所幸今年3月份連續降雨，「雨後春筍」讓山區居民賴以維生的重要農作產量增加。

苗栗縣政府統計，全縣桂竹筍種植面積約5000公頃，大湖、泰安、南庄及獅潭都是主要產區，其中獅潭鄉桂竹筍面積占2000公頃，是獅潭鄉最大宗產業之一。而黃煥祥估算，若將無人管理的產區計算在內，獅潭鄉的桂竹筍種植面積達2500公頃，每公頃產量約5000至8000台斤。

獅潭鄉農會也將利用加工廠，收購農民採收的桂竹筍後，推出不同包裝的桂竹筍，希望能拓展通路，供給不同市場如家庭、餐廳需求。

苗栗縣政府指出，桂竹筍生產過程不需使用肥料及農藥，且含有豐富的纖維質與蛋白質，熱量低，適合作為各種料理的食材，且方便烹調。

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