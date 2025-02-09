為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄「碎屍人魔」案第4被害人？警方證實：找到人了

    潛水人員下水搜尋被害人遺骸。（記者洪臣宏攝）

    潛水人員下水搜尋被害人遺骸。（記者洪臣宏攝）

    2025/02/09 12:20

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄「碎屍人魔」張介宗涉嫌殺害3女性，高雄警方快馬加鞭鞏固證據，今（9）日加派人手擴大搜索前鎮河第五船渠。關鍵證據被害人頭顱及兇刀尚未尋獲，傳出有第4名被害人，高市刑大大隊長鄢志豪表示，目前確認只有3名被害人，所謂第4人已經尋獲，人員平安。

    高雄市警方今天第4天打撈被害人遺骸，高雄市刑大技正林孝治表示，因為天氣好且水質清澈，因而加派人手搜尋遺骸，潛水人員也將深入金鞏橋、成功橋橋墩及沿岸涵洞探查，並搜索是否會卡在消波塊。

    3名被害人頭顱極骨頭尚未尋獲，林孝治指出，根據經驗頭顱較重，有可能沉入水底，所以必須網撈。外界研判頭顱可能被丟入垃圾車遭焚化，鄢志豪表示，根據監視器看到張嫌拿袋子裝東西外出，但無法判斷形狀，感謝高市府環保局協助搜尋。

    傳出張介宗在屋內寫著4名女性名字，其中3人已遭殺害，第4名情況令人關切，鄢志豪已經找到所謂第4人，目前平安，至於她與張或案件關聯性，鄢低調表示，全案偵查中，不便透露。

    警方目前在前鎮河五號船渠共找出18塊遺骸，包括右手掌、左腳掌、內臟及皮膚等，除了昨天的11塊尚在比對化驗，其餘都是71歲林婦所有。

    搜尋人員在河面上穿梭尋找蛛絲馬跡。（記者洪臣宏攝）

    搜尋人員在河面上穿梭尋找蛛絲馬跡。（記者洪臣宏攝）

    潛水人員加強搜尋橋墩及涵洞。（記者洪臣宏攝）

    潛水人員加強搜尋橋墩及涵洞。（記者洪臣宏攝）

    高市刑大大隊長鄢志豪說明搜尋狀況。（記者洪臣宏攝）

    高市刑大大隊長鄢志豪說明搜尋狀況。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播