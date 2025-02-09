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    寒流發威！2月全國內科OHCA達415人 春節假期後天天逾50人

    受到寒流影響，氣象署於今晨針對全台21縣市發布低溫特報，各地區平地的最低氣溫約在6至8度之間。（資料照，記者田裕華攝）

    受到寒流影響，氣象署於今晨針對全台21縣市發布低溫特報，各地區平地的最低氣溫約在6至8度之間。（資料照，記者田裕華攝）

    2025/02/09 13:29

    〔記者陸運鋒／新北報導〕受到寒流影響，氣象署於今晨針對全台21縣市發布低溫特報，各地區平地的最低氣溫約在6至8度之間。消防署統計，從2月1日起至昨天（8日），非創傷到院前無呼吸心跳（內科OHCA）全台總人數為415人，其中3號開工後，更是每天達50人，提醒民眾務必做好保暖。

    消防署統計2月內科OHCA人數，1日63人、2 日28人、3日52人、4日51人、5日61人、6日56人、7日50人、8 日:54人，8天來總人數為415人，其中1日63人為今年新高，另在開工日3號以後，每天單日均達50人。

    消防署指出，今年全台一氧化碳中毒總件數為8件，共造成1死22人送醫，提醒氣溫下降民眾除了多注意保暖外，同時也應注意熱水器安裝環境的通風狀況，以避免一氧化碳中毒，如發現有人中毒，請將窗戶打開通風，接著關閉瓦斯打119求助，最後在救護人員抵達前，將患者移到通風處。

    此外，近3年電暖器火災發生及死傷件數，分別為2022年29件5死、2023年16件1死、2024年1月至11月12件1傷，呼籲使用各類保暖電器產品，也務必注意安全須知。

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