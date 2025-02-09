與花蓮傅家、彰化謝家交好 「最老青鳥」陳世雄挺身罷免藍委

陳世雄擔任罷免謝衣鳯行動的「領銜人」。（記者顏宏駿攝）

2025/02/09 13:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前明道大學校長陳世雄，挺身罷免國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯！現年77歲的陳世雄號稱「全台最老青鳥」，他說，自己跟謝衣鳯的母親前立委鄭汝芬熟識，也與傅崐萁的牽手、花蓮縣長徐榛蔚關係深厚，此次全台大罷免，自己站到檯前，難免承受人際壓力，但站在「國家的大事大非」，「人情事故」是其次，今天是藍委自己願意被國民黨拖累，對人民而言，罷免是阻止藍委亂政的唯一手段，他不能推辭。

國民黨正在惡搞台灣 不站出來會留遺憾

他說，上個月彰化一群年輕朋友上門要他當「罷免領銜人」，他思考一下就答應，家人也十分贊成，「因為國民黨正在惡搞台灣」，如果這時候「我不站出來」，一定會留下人生遺憾。

請繼續往下閱讀...

他表示，國民黨主導的立法院，從通過三大惡法（選罷法、憲訴法、財劃法修正案）到114年度總預算審查，荒腔走板，國家陷入空前的危機。台灣面臨中國的併吞，藍委們卻極力的討好中共，這樣的黨已遠離人民。值此關鍵時刻，謝衣鳯跟國民黨站在一起，沒有出聲糾正，人民自然可用罷免來告訴她和她的黨。

他說，自己從小在彰化溪州長大，謝衣鳯所屬的謝氏家族根據地也在溪州，雙方一定會有往來，當年他擔任明道大學校長時，鄭汝芬也來明道大學進修研究所，雙方有很好的互動；他也是花蓮縣府的縣政顧問，徐榛蔚聘請他指導花蓮縣的有機農業，造福很多農業家庭，徐也曾率縣府團隊到他的農場拜訪，雙方友誼深厚。

正告藍委應「國家利益」擺前頭 勿與中共沆瀣一氣

陳世雄說，他把一生奉獻給教育和農業，這是他的專業，平時不沾染政黨政治，而「人情世故」難免會有，但重要性有別，這次國民黨立委亂政，已到幾乎「亡國」、「阻礙國家進步」的地步，如果做一個讀書人都不能感到憤怒，就算白活了，也因此，他正要用自己的行動，告訴藍委們，應把「國家利益」擺最前頭，不要與中共沆瀣一氣，做政治惡鬥。

2021年徐榛蔚率縣府團隊拜訪陳世雄經營的農場。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法