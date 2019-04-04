中國又打壓？OIE非洲豬瘟會議台灣尚未收到通知

2019-04-04 07:11

學者痛批：中國若刻意打壓 會被世界笑話

〔記者簡惠茹／台北報導〕世界動物衛生組織（OIE）4月8日到9日，將在中國北京舉行第一次亞洲非洲豬瘟專家會議，但距離會議只剩4天，台灣至今未收到通知。學者痛批，防疫是嚴肅的工作，中國若要刻意政治打壓，會被世界笑話；農委會主委陳吉仲表示，防疫無國界，不希望有防疫以外的非專業因素干擾。

今年2月才剛發生中國於世界衛生組織WHO流感疫苗會議當天凌晨，才通知我國參加，導致台灣來不及出席，這次OIE非洲豬瘟會議距離會議僅剩4天，台灣尚未收到通知，記者詢問OIE是否有寄出邀請函給台灣，OIE表示，這個會議由中國主辦、OIE和聯合國糧食及農業組織（FAO）支援，無論是會議議程或會議邀請參與者的決定權都在中國，但是台灣作為OIE的會員之一，OIE會確保會議中非洲豬瘟的相關資訊公開流通。

農委會防檢局表示，OIE每年在法國巴黎舉行年會，今年的5月年會，我2月就已收到通知，且國際會議通常是接獲邀請函才能出席。但下週即將首度舉行的OIE非洲豬瘟會議，我卻遲未收到通知。

「希望不要有外力干預。」陳吉仲表示，農委會已主動去函OIE，希望台灣可派代表與會，台灣相關研究及非洲豬瘟防疫的政策措施，應可與許多國家經驗分享，防疫無國界，不希望有防疫以外的非專業因素干擾。防檢局長馮海東表示，已先掌握會議時間、地點並做好準備，就算會議當天凌晨才收到邀請通知，也可即刻出發，為讓台灣防疫更完備，不可缺席。

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，下週非洲豬瘟專家會議，是第一次由OIE舉辦，對亞洲整體防疫非常重要，但中國去年在泰國舉行東南亞非洲豬瘟研討會，就已經沒邀請台灣參加，有這樣的先例，這次會否邀請台灣還是未知數；動物疾病防疫是很嚴肅的課題，跟政治無關，如果中國要這樣刻意打壓台灣，完全沒有道理，會被世界笑話。

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