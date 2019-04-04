OIE非洲豬瘟會議 我未收到通知／8日即將在北京舉行 學者：中國若刻意打壓 會被世界笑話

2019-04-04

〔記者簡惠茹／台北報導〕世界動物衛生組織（ＯＩＥ）四月八日到九日，將在中國北京舉行第一次亞洲非洲豬瘟專家會議，但台灣至今未收到通知。學者痛批，防疫是嚴肅的工作，中國若要刻意政治打壓，會被世界笑話；農委會主委陳吉仲表示，防疫無國界，不希望有防疫以外的非專業因素干擾。

OIE：邀請參與者決定權在中國

記者詢問ＯＩＥ是否有寄出邀請函給台灣，ＯＩＥ表示，這個會議由中國主辦、ＯＩＥ和聯合國糧食及農業組織（ＦＡＯ）支援，無論是會議議程或會議邀請參與者的決定權都在中國，但是台灣作為ＯＩＥ的會員之一，ＯＩＥ會確保會議中非洲豬瘟的相關資訊公開流通。

柬埔寨也淪陷 違帶入境即開罰

中國自去年八月爆出豬隻感染非洲豬瘟後，亞洲已有中國、蒙古和越南三國淪陷，中國目前各省市區都無一倖免。另柬埔寨昨天也通報ＯＩＥ傳出非洲豬瘟疫情。農委會指出，我海關在查獲的中國豬肉品中，檢出非洲豬瘟病毒達三十六例，且持續發生，顯見中國疫情應尚未趨緩。而從昨晚開始，入境旅客從柬埔寨違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第一次違規將裁罰廿萬元，第二次就開罰一百萬元。

農委會防檢局表示，ＯＩＥ每年在法國巴黎舉行年會，今年的五月年會，我二月就已收到通知，且國際會議通常是接獲邀請函才能出席。但下週即將首度舉行的ＯＩＥ非洲豬瘟會議，我卻遲未收到通知。陳吉仲表示：「希望不要有外力干預。」農委會已主動去函ＯＩＥ，希望台灣可派代表與會，台灣相關研究及非洲豬瘟防疫的政策措施，應可與許多國家經驗分享，防疫無國界，不希望有防疫以外的非專業因素干擾。防檢局長馮海東表示，已先掌握會議時間、地點並做好準備，就算會議當天凌晨才收到邀請通知，也可即刻出發，為讓台灣防疫更完備，不可缺席。

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，下週非洲豬瘟專家會議，是第一次由ＯＩＥ舉辦，對亞洲整體防疫非常重要，但中國去年在泰國舉行東南亞非洲豬瘟研討會，就已經沒邀請台灣參加，有這樣的先例，這次會否邀請台灣還是未知數；動物疾病防疫是很嚴肅的課題，跟政治無關，如果中國要這樣刻意打壓台灣，完全沒有道理，會被世界笑話。

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