林佳龍車埕行銷春遊 林明溱加碼千張好玩卡

2019-04-03 20:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕交通部觀光局春遊補助本月啟動，清明節4天連假即將開跑，交通部長林佳龍今特別到日月潭國家風景區的車埕遊憩區宣傳春遊補助，除了稱讚南投縣是首發加碼春遊的縣市，也宣布今年小鎮漫遊年，將會邀請國立台灣交響樂團到南投演出，陪同的南投縣長林明溱則說，南投配合春遊已在本月提供1000張南投好玩卡，但不到三天就搶光，因此即起再加碼1000張，希望讓清明連假到南投的遊客，都能享受優惠。

林佳龍下午到車埕遊憩區與南投觀光產業交流，品嘗各鄉鎮旅遊景點的特色名產，並與林明溱互贈特產禮物，林佳龍說，「春遊專案」分為「自由行住宿優惠」及「團體旅遊優惠」，前者包含全民基本補助，以及青年入住40小鎮民宿或離島的加碼補助，並可搭配各縣市政府加碼的優惠。

後者則包含一般團體旅遊獎助，以及企業員工旅遊、離島地區旅遊或入住星級旅館之加碼獎助等，由於今年也是觀光局小鎮漫遊年，南投縣的集集也入選30經典小鎮，因此下半年將邀請國立台灣交響樂團到集集、車埕、日月潭等地演出，將音樂與在地風光結合，豐富小鎮旅遊。

林明溱則說，南投配合春遊專案，本月1日至10日，已推出價值1250元的南投好玩卡，憑卡可到清境高空觀景步道、小瑞士花園、中台世界博物館、鳳凰谷鳥園、車籠埔斷層保存園區，以及享受日月潭纜車來回票、日月潭遊湖船1日無限搭乘等優惠，推出不到3天，已申請領取一空，因此今天再加碼1000張，讓清明連假到南投的遊客，都能享受到南投獨家的優惠。

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